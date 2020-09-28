400 yaş ve üzerindeki ağaçlardan zeytinyağı

28 Eylül 2020

142 yaşındaki Komili, 400 yaş ve üzeri ağaçların zeytinlerinden üretilen lezzeti yoğun meyvemsi Komili 400+ı Hepsi Burada’da satışa sundu. Komili 400+ zeytinyağı, soğuk sıkım tekniğiyle elde edildi. Yalnızca 3 bin 600 adet üretilen zeytinyağı çevre bahçelerdeki meyvelerin rayihasını da taşıyor. Komili’nin anıt zeytin ağaçları için başlattığı “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” projesi içinde yer alan zeytinyağı, et, balık, sebze, salata ya da tatlı gibi birçok yemek seçeneğinde kullanılabiliyor veya ekmek banılarak yenilebiliyor.