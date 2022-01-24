41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda “Benim Gözümden Dünya”
1981 yılından bu yana aralıksız düzenlenen 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu sene sürdürülebilirlik vurgusu yaparak “Benim Gözümden Dünya” temasıyla çocukları hayallerindeki dünyayı resmetmeye çağırıyor.
Pınar tarafından çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 41 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın bu yılki başvuruları başladı. Yarışmanın temasını sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için “Benim Gözümden Dünya” olarak belirleyen Pınar, dünyanın içinde bulunduğu çevre sorunlarına odaklanarak çocukları hayallerindeki dünyayı resmetmeye çağırıyor.
6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularının kabul edildiği yarışma; Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile yurt dışı (K.K.T.C., Almanya, Azerbaycan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri) kategorilerinden oluşuyor.