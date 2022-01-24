41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda “Benim Gözümden Dünya”

Pınar tarafından çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 41 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın bu yılki başvuruları başladı. Yarışmanın temasını sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için “Benim Gözümden Dünya” olarak belirleyen Pınar, dünyanın içinde bulunduğu çevre sorunlarına odaklanarak çocukları hayallerindeki dünyayı resmetmeye çağırıyor.

6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularının kabul edildiği yarışma; Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile yurt dışı (K.K.T.C., Almanya, Azerbaycan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri) kategorilerinden oluşuyor.