49. İstanbul Müzik Festivali açık havada izleyicisine kavuşuyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirecek. Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.

49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek 21 konserde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok isim dinlenebilecek.

Konser mekânları

Festival konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi avlusunda pandemi önlemleri altında düzenlenecek.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine tüm İstanbullular davetli. Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam edecek. Ücretsiz düzenlenecek söyleşiler İKSV Spotify ve Apple Podcasts hesaplarından podcast olarak da dinlenebilecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 22 Haziran Salı günü saat 10.30’da indirimli olarak satışa çıkacak. Lale Kart üyelerinin ardından, 25 Haziran Cuma günü saat 10.30’da ise genel satışlar başlayacak.