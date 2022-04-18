5. Antalya Akra Caz Festivali 3 Haziran’da başlayacak

Antalya Akra Caz Festivali, bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek. Festivalde sahne alacak sanatçılar ve gruplar şöyle:

Igor Butman, Fantine, Imany, Akra Jazz Band, Kokoroko, Deli Bakkal, China Moses, Önder Focan Group, Antonio Lizana Flamenco Ensemble, Neşet Ruacan Quartet, August, Kick The Switch, Afroloji, Onat Murat Trio, Mark Eliyahu, Esra Kayıkçı Band, Fazıl Say, Bülent Evcil ve Yekta Kopan.

Akra Hotels tarafından düzenlenen, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu festival, 3-18 Haziran 202 tarihleri arasında Akra Hotels‘in açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

Festivalin daimi konukları arasında yer alan saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası’yla birlikte, yine Fantine’nin solistliğinde yeni repertuvarlarıyla 3 Haziran tarihinde festivalin açılışını yapacak. Festival, 17-18 Haziran tarihlerinde Fazıl Say’ın iki konseriyle son bulacak. Sanatçının; Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi ustalar için bestelediği ve “Portreler” ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerinin de gerçekleşeceği konserlerde Fazıl Say’a Bülent Evcil (flüt) eşlik edecek. Bu anlatımlı kapanış konserlerinin eser sunumlarını ise Yekta Kopan gerçekleştirecek.