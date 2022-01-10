5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın jürisi belli oldu

Ülkemiz sinemasının geleceği olan senaristleri yolculuklarının en başında cesaretlendirmek üzere DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda jüride görev üstlenecek isimler belirlendi. Başkanlığını Abdullah Oğuz’un yapacağı yarışma jürisinde; oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı üye olarak yer alacak. Yarışmada aynı zamanda çevrimiçi etkinliklere senaryo yazmak isteyen herkes, deneyimli yönetmen ve senaristlerin eğitimlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Yarışma, eğitim ve etkinlik dolu programı ile bu yıl da ilk uzun metraj senaryolarını yazan adaylara destek vermek üzere önemli bir misyon üstlenecek. “İlk Senaryo” bölümünde Ön Seçici Kurul’un değerlendirmesinden sonra finale kalan 10 senariste eğitim verilirken, birinci olan senariste 6. Yıl Yapım Destek Platformu’na doğrudan katılım hakkı tanınacak.

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı, işbirliklerinin 5. yılında önemli bir yeniliğe de imza atarak, Yapım Destek Platformu’nu hayata geçiriyor. Proje geliştirme konusunda belirli aşama kat etmiş olan kaliteli yapımların daha büyük kitlelere ulaşması için destek sunulacak bu yeni bölümde, Birincilik Ödülü’nün sahibi, 50 bin TL maddi destek almaya hak kazanacak.