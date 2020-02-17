5. yılda yeni mekânda 3 farklı sergi

17 Şubat 2020

Sevil Dolmacı Art Gallery, beşinci yılını, yeni mekânı “Sevil Dolmacı Art Lab”in açılışını, koleksiyon ve geçici sergi alanlarında gerçekleştirilen üç yeni sergiyle kutluyor.

The St. Regis Istanbul’un -1. katında konumlanan galeride, çağdaş sanatın tanınan ve genç aktörlerinin tek çatı altında bir araya getirilmesi planlanıyor. Sanat tarihinin başlangıcından günümüze kadar devam eden atölye geleneği ve usta-çırak ilişkisinden yola çıkarak kurgulanan üç farklı sergide; Ahmet Oran, Figen Batı ve çağdaş Türk sanatına damgasını vurmuş isimlerin öne çıkan dönemlerinden bir seçki izleyenlerle buluşuyor.

Koleksiyon alanında Adnan Çoker, Bubi, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ertuğrul Ateş, Mehmet Güleryüz, Mithat Şen, Neş’e Erdok ve Ömer Uluç gibi çağdaş sanatçıların farklı dönemlerinden bir seçki yer alıyor.

Sevil Dolmacı Art Lab’ta, Adnan Çoker atölyesinde eğitim almış olan Ahmet Oran’ın galeri bünyesinde gerçekleşecek ilk kişisel sergisinde, son dönem üretimleri izleyenlerle buluşuyor.

Geçici sergi alanında ise Ergin İnan atölyesinde eğitim almış, bu sene sanat yaşamının otuzuncu yılını kutlayan Figen Batı’nın “Transformasyon” isimli kişisel sergisi yer alıyor.

Sevil Dolmacı Art Gallery’deki sergiler, 29 Şubat tarihine kadar sürüyor…