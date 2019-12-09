50 kısa, 4 uzun metraj film gösterilecek
Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl Âşık Veysel anısına, 13-15 Aralık tarihlerinde 2. kez gerçekleştirilecek. 62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalde bu yıl, 50 kısa ve 4 uzun metraj film sinemaseverlerle buluşacak.
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