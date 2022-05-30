6. Bozcaada Caz Festivali’nde sahne alacak isimler açıklandı
26-28 Ağustos tarihleri arasında, uluslararası programın Europe Jazz Network üyesi kurumlarla iş birliğiyle belirlendiği, yeni yetenekler ve cazın ustalarını da sahnesinde konuk etmeye hazırlanan Bozcaada Caz Festivali konser programı belli oldu.
26-28 Ağustos tarihleri arasında, uluslararası programın Europe Jazz Network üyesi kurumlarla iş birliğiyle belirlendiği, yeni yetenekler ve cazın ustalarını da sahnesinde konuk etmeye hazırlanan Bozcaada Caz Festivali konser programı belli oldu. Bozcaada Caz Festivali konser programı şöyle:
26 Ağustos, Cuma
Almagest Quintet (Cenk Erdoğan, Eylem Pelit, Hamdi Akatay, Tuluğ Tırpan, Volkan Öktem)
Shishani & Miss Catharsis (Erlinda R.S.S.P. Vranckx, Jaimie van Hek, Cecilia Moyano Adriaanse, Jasmine van der Waals)
Yeni Türkü̈
27 Ağustos, Cumartesi
Dilan Balkay
Guillaume Perret (FR) & Volkan Öktem
Max Plattner Trio (Lorenzo Sighel, Marco Stagni, Max Plattner) (NL)
28 Ağustos, Pazar
Hüsnü Şenlendirici
İKİ (Alp Ersönmez & Çağrı Sertel)
NOUT (Delphine Joussein, Rafaëlle Rinaudo, Blanche Lafuente) (FR)