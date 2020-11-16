6. Kara Hafta İstanbul Festivali

Kara Hafta İstanbul Festivali bu yıl 26 - 29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival oturumlarında Ian Rankin, Michael Kardos, Niklas Nat och Dag gibi uluslararası yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Ayşe Erbulak, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı, Hakan Günday, Mesut Demirbilek, Onur Saylak, Sevil Atasoy, Su Tunç, Suat Duman ve Taner Ay gibi Türk yazarlar da yer alacak.

10 farklı oturumda 18 konuğun ağırlanacağı organizasyonda Algan Sezgintüredi, Aslı Perker, Can Erol, Ceyhan Usanmaz, Hülya Balcı, Nazlı Berivan Ak, Serhan Bali, Sevin Okyay ve Tanıl Bora ise moderatör olarak yer alacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrimiçi oturumlar, kültür.istanbul YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

İstanbul temalı öykü yarışması

Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ön habercisi olan ve otuz yaş altı genç yazarlara yönelik öykü yarışmasına başvurular, 16 Kasım tarihine kadar devam edecek. Eserler, oykuyarismasi@karahafta.com adresine gönderilebilecek. Öyküler; Ahmet Ümit, Adnan Özer, Algan Sezgintüredi, Nazlı Berivan Ak ve Can Erol’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonunda dereceye giren on öykü, Vapur Kitap tarafından kitaplaştırılacak. Bu öykülerin sahipleri ayrıca 23 – 24 - 25 Kasım tarihlerinde Adnan Özer’le Polisiye Yazma Atölyesi’ne katılabilecek. Yarışmada ilk üçe girenlere ise İstanbul Kitapçısı’ndan 5 bin TL, 3 bin TL ve bin TL hediye çekleri verilecek.

Festival programı ve tüm detaylar karahafta.com web sitesi, Kara Hafta sosyal medya kanalları ile İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin sosyal medya kanallarından takip edilebilecek.