65 milyon yaşındaki Levent Vadisi

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi, yaklaşık 65 milyon yıl yaşında. Jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen bu doğa harikası oluşum, bünyesinde barındırdığı özelliklerle dünyadaki en ilginç doğal alanları arasında. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da yer aldığı vadi, 28 kilometre uzunluğunda. Kaya yamaçlarda kabartmalarının bulunduğu yüzlerce mağara hemen göze çarparak manzaranın etkileyiciliğini daha da artırıyor.

Seyir terası

Malatya Valiliği vadinin tam ortasına bir seyir terası yaptırmış. Düz bir kaya bloğunun üzerine inşa edilen seyir terası 104 metre yüksekliğinde, 8,5 metresi boşluğa doğru uzanıyor. Buranın şeffaf cam tabanı üzerinde gezinerek veya dışarıdaki daracık balkonda yürüyerek iyi bir adrenalin deneyimi yaşamak mümkün.

Vadideki adrenalinli dakikalardan sonra acıktığımızı hissediyor, alabalıklı lahmacun ve alabalıklı pizzayı tabii ki doğal olarak üretilen alabalıkları denemek üzere Doğanşehir’deki Ali Dayı Balık Restoran ve Çamlıca Turistik Tesisleri’ne doğru hareket ediyoruz. Bu arada, Doğanşehir kuru fasulyesinin ve kınalı ekmeğinin yörenin önemli ürünleri arasında olduğunu da öğreniyoruz.