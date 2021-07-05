69 yıllık Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi’nde bakıma girdi

Türk denizcilik tarihinin önemli gemilerinden ve İstanbul’un simge objelerinden biri olarak Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda bulunan Fenerbahçe vapuru, 10 yıl aradan sonra bakıma girdi. Geminin bakım ve onarım işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç Tersanesi’nde yaptırılıyor. Vapur, havuza alınarak ihtiyaçları belirlendikten sonra su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

55 yıl boyunca hizmet verdi

Fenerbahçe Vapuru, eşi Dolmabahçe Vapuruyla ile birlikte 1952'de İskoçya Glasgow'da William Denny&Brothers Dumbarton tezgâhlarında inşa edildi. “Bahçe tipi” vapurların bir üyesi olan vapur, Şirket-i Hayriye'de (bugünkü adıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri) 14 Mayıs 1953 tarihinde hizmete girdi. Uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Yalova-Çınarcık arasında sefer yapan 2 bin 100 yolcu kapasiteli vapur, 22 Aralık 2008’de ‘Veda Turu’ isimli son seferini yaptı.