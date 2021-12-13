7. Kara Hafta İstanbul Festivali başlıyor
Kara Hafta İstanbul Festivali bir yıl aradan sonra Pera Palace Hotel’e dönüyor. John le Carré temasıyla düzenlenen etkinlikte 17-18 Aralık tarihlerinde polisiyenin özel isimleri polisiye tutkunlarıyla bir araya gelecek.
Kara Hafta İstanbul Festivali bir yıl aradan sonra Pera’ya dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle, ünlü yazar John le Carré temasıyla düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca polisiyenin özel isimlerini polisiye tutkunlarıyla bir araya geliyor.
Komitesinde Ahmet Ümit, Metin Celâl, Adnan Özer ve Can Erol’un yer aldığı festival, Pera Palace Hotel’de gerçekleştirilecek. Festivalin tüm oturumları ücretsiz, 0212 377 40 00’ı arayarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
Etkinlikler
17 Aralık Cuma:
15:30 Polisiye Edebiyatına Katkı Ödülü Özel Oturum
Altın Kitaplar Genel Yayın Yönetmeni: Batu Bozkurt, Moderatör: Adnan Özer
16:00 John le Carré ve Casusiye, Murat Yetkin – Metin Celâl
17:00 Yılın Polisiyeleri, Işın Beril Tetik - Tuna Kiremitçi, Moderatör: Nazlı Berivan Ak
18 Aralık Cumartesi
14:00 Dark İstanbul Hikâyeleri, Armağan Tunaboylu, Ercan Akbay, Moderatör: Sami Dündar
15:00 Polisiye ve Çizgi Roman, Suat Duman - Devrim Kunter
16:00 True Crime Meçhule Giden Gemi: Kara Hafta Özel Vaka, Deniz Altunay - Olcay Mağden Ünal
17:00 Mitolojinin Gölgesinde Polisiye, Ahmet Ümit