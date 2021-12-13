7. Kara Hafta İstanbul Festivali başlıyor

Kara Hafta İstanbul Festivali bir yıl aradan sonra Pera’ya dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle, ünlü yazar John le Carré temasıyla düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca polisiyenin özel isimlerini polisiye tutkunlarıyla bir araya geliyor.

Komitesinde Ahmet Ümit, Metin Celâl, Adnan Özer ve Can Erol’un yer aldığı festival, Pera Palace Hotel’de gerçekleştirilecek. Festivalin tüm oturumları ücretsiz, 0212 377 40 00’ı arayarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor.



Etkinlikler

17 Aralık Cuma:

15:30 Polisiye Edebiyatına Katkı Ödülü Özel Oturum

Altın Kitaplar Genel Yayın Yönetmeni: Batu Bozkurt, Moderatör: Adnan Özer

16:00 John le Carré ve Casusiye, Murat Yetkin – Metin Celâl

17:00 Yılın Polisiyeleri, Işın Beril Tetik - Tuna Kiremitçi, Moderatör: Nazlı Berivan Ak

18 Aralık Cumartesi

14:00 Dark İstanbul Hikâyeleri, Armağan Tunaboylu, Ercan Akbay, Moderatör: Sami Dündar

15:00 Polisiye ve Çizgi Roman, Suat Duman - Devrim Kunter

16:00 True Crime Meçhule Giden Gemi: Kara Hafta Özel Vaka, Deniz Altunay - Olcay Mağden Ünal

17:00 Mitolojinin Gölgesinde Polisiye, Ahmet Ümit