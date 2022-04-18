7. Uluslararası “Master Of Cake İzmir” 21-22 Mayıs’ta

Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen 7.Uluslararası Master Of Cake İzmir - Pasta ve Çikolata Festivali hazırlık çalışmalarına başlandı. İzmir Alsancak’ta bulunan tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festival kapsamında farklı yepyeni alanlarda da yarışmalar yapılacak.

Zümra Uludoğan

Uluslararası Master Of Cake İzmir Festival Başkanı Zümra Uludoğan şunları söylüyor:

“Öncelikle 2021 yılı sonlarında kaybettiğimiz değerli jüri üyelerimizden Makedonyalı sevgili şefimiz jeton Taravari ve Mart ayında kaybettiğimiz Kıbrıslı akademisyen ve şefimiz Zihni Türksel’i rahmetle anmak isterim, her ikisinin de festivalimize emekleri unutulmaz. Festivalimiz ile İzmirliler ve kente gelecek tüm misafirlerimiz çikolataya doyacaklar. Her yıl farklı konseptlerde düzenlediğimiz uluslararası yarışmamız ve festivalimizi daha da geliştirerek yeni alanlar yaratıyoruz. Pasta ve çikolatacıların yeteneklerini sergiledikleri yarışmalara ek olarak ekmek yapımı ve kategorisi de oluşturduk.”

İki gün sürecek festivalde konserler, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, uluslararası pasta yarışması, ürün standları, devasa pasta gösterileri, şeflerin yer aldığı etkinlikler, ücretsiz pasta ve çikolata tadımları gibi birçok aktivite yer alıyor. Festivale, yurt içi ve yurt dışından olmak üzere bine yakın pasta ve çikolata ustası profesyonelin yanı sıra 20 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.