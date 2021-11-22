75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Türk sanatçıların son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak, buna bağlı olarak sanatçıların verimini artırmak amacıyla 1939 yılından beri düzenlenen yarışma bu yıl “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı” temasıyla hazırlandı. Sanatçılar, “Resim”, “Heykel”, “Özgünbaskı” ve “Seramik” olmak üzere dört ayrı dalda eserle yarışmaya katıldı.



Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nın bu yılki para ödülü toplam 298 bin 750 lira. Resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde toplam 12 adet 20’şer bin lira para ödülü ve başarı belgesi dağıtılacak. 47 eserden oluşan sergileme ödülü sahiplerine de ayrı ayrı bin 250 lira ve katılım belgesi verilecek.



Yarışma neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 59 eserden oluşan serginin ödül töreni ve sergi açılışı, pandemi koşulları göz önüne alınarak ilerleyen tarihlerde Bakanlığın web sayfalarında duyurulacak.