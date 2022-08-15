76 yıldır konuklarını ağırlayan Köşkeroğlu Silivri’de çiftlik kurdu

Köşkeroğlu 1946 yılında Hacı Mehmet Ali Kaya tarafından Gaziantep'de kurulmuş. İlk ismi Altın Tel Baklava ve Kadayıfları olan Köşkeroğlu 1986 yılında İstanbul'da ilk şubesini açmış ve dedenin ayakkabı ustası olması sebebi ile onun adını yaşatmak amacıyla Köşkeroğlu olarak isim değişikliğine gidilmiş...

Köşkeroğlu’nun gastronomik mirası bugün şef Eyüp Köşkeroğlu tarafından sürdürülüyor ve “tarladan sofraya” felsefesiyle yola devam ediliyor. Böylelikle taze ve mevsiminde toplanmış gıdaların misafirler ile buluşturulması amaçlıyor.

Geleneksel Antep mutfağını yenilikçi dokunuşlarla sunan Eyüp Köşkeroğlu, mutfakta kullandıkları ürünleri Silivri’de 30 dönüm alana kurdukları çiftliklerinde yetiştiriyor. Her çeşitten meyve ağaçları bulunan çiftlikte 200 adet küçük ve büyük baş hayvan, et ve yumurta için 550 organik tavuk besiciliği yapılıyor.

Tarlalarında kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmayan Köşkeroğlu, sıfır atık konusunda da duyarlı. Organik çöpler kompost yapılıyor, atık yağlar ise geri dönüşüm firması tarafından toplanıp biodizel üretimi için kullanılıyor.

Köşkeroğlu’nun lezzetleri arasında kebaplar, lahmacun ve pide çeşitleri yer alıyor. Mekânda çorba çeşitlerinin yanı sıra Antep patlıcan dolma, çiğ köfte, içli köfte gibi başlangıçların yanı sıra Beyti sarma kebap, cheddarlı şaşlık kebap, şaşlık, sac tava ve şefin kebabı da birçok lezzetin yanında servis ediliyor.