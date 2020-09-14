7’den 77’ye herkes için: Karagözüm İki Gözüm

14 Eylül 2020

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi, hazırladığı arkeoloji ve geleneksel sanat sergileri ve yayınlarla kültürel mirasımızın yaşatılmasını hedefliyor. Pek çok kültür sanat projesine ev sahipliği yapan Yapı Kredi, henüz tarihi eserleri ve kültür varlıklarını korumaya ilişkin yasaların olmadığı 1950'li yıllarda hem korumak hem de çalışmaların gelişmesine imkân sağlamak amacıyla sikke, madalya, nişan, işleme, kumaş, tombak, tespih, saat, Karagöz tasvirleri gibi çok çeşitli nümizmatik ve etnografik eseri bünyesinde bir araya getirdi.

Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan, Ragıp Tuğtekin’in 1930’lu yıllarda yaptığı 187 karagöz tasviri en son 2004 yılında Yıktın Perdeyi Eyledin Vîrân sergisinde gösterilmişti. Koleksiyonda yer alan tasvirler, küratörlüğünü Cengiz Özek’in, koordinatörlüğünü ise Nihat Tekdemir ve Elif Erdoğan’ın yaptığı Karagözüm İki Gözüm sergisiyle, bu sefer Ragıp Tuğtekin’in etkilendiği ve etkilediği sanatçıların işleriyle birlikte izleyiciyle buluşuyor.

350 tasvir sergileniyor

Tasarımı Karşılaşmalar ekibine ait sergide 20’den fazla karagöz sanatçısının 350 tasviri, dünya gölge tiyatrosu içerisinde Karagöz oyunlarının yeri, dünyada karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin Karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz Karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor.

15 Eylül 2020 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında gezilebilecek olan Karagözüm İki Gözüm sergisine çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek. Serginin Yapı Kredi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe basılan bir kitabı da bulunuyor.