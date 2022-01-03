8 bin 500 yıldır var: Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla 1993 yılında, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulan, halihazırda 14 üye ülkeyle faaliyet gösteren ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY, Özbekistan’ın Hiva Şehri’nde gerçekleştirilen 38. Dönem Toplantısı’nda Bursa’yı “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan etti. Bursa; Eskişehir ve Kastamonu’nun ardından Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen üçüncü şehir oldu.

8500 yıllık tarih

Tarihî Baharat Yolu ile Tarihî İpek Yolu’nun kesiştiği, 8 bin 500 yıllık tarihiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, zengin bir kültüre ev sahipliği yapan Bursa; ekonomik, sosyal, doğa güzellikleri, şifalı suları, yaz ve kış turizmi imkânları gibi zenginliklerle harmanlanmış bir şehir. Aynı zamanda Bursa, Cumalıkızık, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Tüm bu ayrıcalıklarının yanı sıra, çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan Şehir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dönem Başkanlığı’na da seçildi. Bu sonuçlarla Bursa İpeği ve İznik Çinisi başta olmak üzere Bursa zanaat ve halk sanatları da evrensel değerler konumuna ulaştı.

Proje tanıtıldı

Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmesi sebebiyle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında bu kapsamda planlanan projelerin ayrıntıları paylaşıldı.

Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının ciddi bir fırsat olduğunu söyledi. Konuşmasında ‘Bursa’nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi Bakanlığımız için süreklilik arz eden bir mesaidir’ dedi.

Yakup Canbolat

Bursa Valisi Yakup Canbolat konuşmasında “Ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezi üslerinden biri olan Bursa aynı zamanda tarım kentidir, turizm kentidir, kaplıca kentidir, üniversite kentidir, balıkçılık, dağ ve deniz sporları kentidir” ifadesini kullandı.

Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak” şeklinde konuştu.