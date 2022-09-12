8. Çanakkale Bienali, 1 Ekim’den itibaren Çanakkale’de 11 farklı noktada

8. Çanakkale Bienali, 40’a yakın sanatçı ve davet ettiği altı sanat inisiyatifiyle "Birlikte nasıl üretiriz?", “Birlikte nasıl yaşarız?”, “Birlikte nasıl çalışırız?” gibi temel ve kapsayıcı sorular üzerinden insan-insan, insan-doğa, insan-hayvan, hayvan-hayvan ve tüm canlı-canlı olmayan yapılar arasındaki karmaşık ilişkilerin bağlantılarını/düğüm noktalarını araştırmayı amaçlıyor.

Bienal, konukseverlik, dostluk, iş birliği, emek, sorumluluk, adalet, bağışlama, hafıza, yas, neşe gibi farklı kavramları ele alırken, insanın "birlikte yaşama" zorunluluğunun peşini bırakmayan paradokslar, imkânsızlıklar ve tekil şansları da soru işaretleri ve ünlemlerle vurguluyor.

Şehre yayılan 11 mekânda izleyicilerle buluşacak olan bienal, yeni işbirlikleri ve üretimlere kucak açmayı umuyor. 1 Ekim’de başlayacak olan 8. Çanakkale Bienali, ana sergilerinin yanı sıra panel, atölye, film gösterimi ve paralel etkinliklerden oluşan programıyla 5 Kasım’a kadar devam ediyor.