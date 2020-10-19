9 bin yıllık “gündelik yaşam”ın ipuçları Rezan Has Müzesi’nde

19 Ekim 2020

Rezan Has Müzesi’nde ziyaretçileri 9 bin yıllık bir serüvene götüren, günlük hayatın parçalarını bir araya getirerek ‘antik dönemde bir gün geçirmiş gibi’ hissettirmeyi amaçlayan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi sürüyor. Sergi, Anadolu’yu oluşturan ve kültürümüzde, geleneğimizde iz bırakan, uygarlıkların sıradan günlerine kapı aralamayı hedefliyor.

Neolitik dönemden Selçukluya dek uzanan “Toprağın Mirası” sergisinin devamı niteliğinde olan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, gündelik hayatımızı şekillendiren nesneler aracılığıyla tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründen izler barındırıyor. Anadolu uygarlıklarının inişli çıkışlı yaşam serüvenlerine ve farklılıklarına rağmen temelde bu coğrafyada oluşan hafızanın gündelik yaşama etkisi, yemek pişirilen, su, şarap, zeytinyağı konulan, içinden yemek yenilip, içeceklerin servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara ve tanrılara sunulan adaklara değin gündelik yaşam çok geniş bir yelpazede inceleniyor.

Yaklaşık 400 eserin yer aldığı “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi, 31 Mayıs 2021 tarihine dek Rezan Has Müzesi'nde açık kalacak.