Abdülmecid Efendi sergisi etkinlikleri sürüyor

Sakıp Sabancı Müzesi’nde Sabancı Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen “Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi, Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış, kendisi de önemli bir ressam olan, hat, müzik ve edebiyat ile de ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatına ışık tutan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Osmanlı ve erken Cumhuriyet devrine ilişkin pek çok sosyo-ekonomik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Zafer Toprak’ın “Abdülaziz Dönemi ve Osmanlı'nın Batı'ya Açılımı” konulu konferansı 1 Şubat Salı günü saat 16.00’da çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Sultan Abdülaziz ele alınıyor

Konferansta, Abdülmecid Efendi’nin Doğu’yu ve Batı’yı kendi içinde harmanlamış, din ve geleneğine bağlı olmakla beraber Batı’ya da açık bir Osmanlı münevveri olmasında etkili olmuş babası Sultan Abdülaziz ele alınacak. Diplomasi amacıyla ilk kez önce Mısır, sonra da Avrupa’ya giden ilk sultan Abdülaziz’in hükümdarlık döneminin kapsamlı bir şekilde inceleneceği konferansta bu seyahatler ve dünya fuarlarının başlangıç noktası sayılan davet üzerine Osmanlı’nın da katıldığı 1851 Londra Sergisi, Batı’nın kültür kodları ve yaşam tarzıyla ortaya çıkan Osmanlı “burjuva kültürü”, turizm endüstrisi ve kabul edilen Batı hukuk normlarıyla Abdülaziz dönemi konuşulacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konferansa katılım için SSM’in web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Sabancı Holding’in desteğiyle hayata geçen ve 1 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi kapsamında her hafta düzenlenecek etkinlikler SSM’nin web sitesinden takip edilebilecek.