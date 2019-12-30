Açık Diyalog İstanbul’da “Sanat ve Globalizasyon” semineri

30 Aralık 2019

Açık Diyalog İstanbul’da Emre Zeytinoğlu önderliğinde 3 Ocak 2020 Cuma günü 18.00 -21.30 saatleri arasında Sanat ve Globalizasyon semineri gerçekleştirilecek. Katılımcılar 1990 sonrasındaki sanat” ve “özne” tanımlarını ele alacak, bunları yeni bir “dünya siyaseti”, yeni “teknolojik gelişmeler” ve yeni bir “felsefi alan” içinden inceleyecek. Seminerde, “modern estetik” ile “çağdaş sanat” arasındaki kopmalar ve bağlantılar üzerinde durulacak.

Üç bölümden olacak seminerde, birinci bölümde, “çağdaş sanat”, dünya siyaseti ve “özne” açısından değerlendirilecek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, hangi yeni olanaklardan yararlandığı belirtilerek “estetik” hakkında bir sorgulama gerçekleşecek.

İlk bölümde verilen bilgiler üzerinden örnekler gösterilecek ve bu sanat yapıtlarının “estetik” ve felsefi referanslar ile ilişkileri üzerine konuşulacak. Bu ilişkiler, yine Yunan felsefesinden başlayarak, günümüze kadarki dönemlerde ortaya çıkan “felsefe ve sanat” alanını kapsayacak. Sonuç bölümünde, yapıtlardan verilen örnekler çoğaltılacak ve daha önce derslerde sunulan bilgiler çerçevesinde, bunlar hakkında yorumlara ve tartışmalara geçilecek.