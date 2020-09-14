Adana Altın Koza’da “Gondol’da Film Gösterimleri”

14 Eylül 2020

Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Altın Koza A.Ş. işbirliğinde düzenlenen “Gondol’da Film Gösterimleri”, Altın Koza Film Festivali ile eşzamanlı olarak 14 Eylül’de başlayıp 7 gün boyunca devam edecek. Etkinliğe katılan izleyiciler için ayrılacak 8 gondolun yanı sıra, nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun olarak yüz kişilik oturma düzeni hazırlanacak.

“Gondol’da Film Gösterimleri” kapsamında 14 Eylül Pazartesi “7. Koğuştaki Mucize”; 15 Eylül Salı “Selvi Boylum Al Yazmalım”; 16 Eylül Çarşamba “Aile Arasında”; 17 Eylül Perşembe “Arkadaş”; 18 Eylül Cuma “Yozgat Blues”; 19 Eylül Cumartesi “Ölümlü Dünya”; 20 Eylül Cuma ise “Züğürt Ağa” filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.

Başlama saati 20.00 olan “Gondol’da Film Gösterimleri”ne ücretsiz olarak katılmak için sehircilikatolyesi.org adresinden kayıt yaptırılabilir.