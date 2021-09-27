Adana Lezzet Festivali “atıksız” gerçekleştirilecek!

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl “Coğrafya Lezzettir” temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra mutfak kültürü ve lezzetini gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığı festival boyunca meydana gelen atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Adana Valiliği tarafından gerçekleştirilen festivalin atık yönetimi Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerin destekleriyle gerçekleştirilecek.

“Gıda atıkları toprağı iyileştirecek”

Festivalde ortaya çıkan her atığın farklı bir alanda değerlendirileceğini ifade eden Adana Lezzet Festivali Gastronomi İçerik Sorumlusu Ebru Köktürk Koralı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Adana Lezzet Festivali bu yıl farklı konulara da ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesi olacak. Projeden aldığımız ilham ile çiğ sebze ve meyve atıkları festivalde toplanarak komposta dönüştürülecek. Elde edilen kompost, tarım topraklarının iyileştirilmesi için çiftçilere ücretsiz verilmek üzere kullanılacak.

Pişmiş gıdalar ise barınaklara gönderilerek hayvan dostlarımız ile paylaşılacak. Ambalaj ve bitkisel yağlar da geri dönüşümde kullanılmak üzere toplanacak. Festivalde aynı zamanda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’yle (TOFD) birlikte engelsiz yaşama farkındalık kazandırmak için Hayata Kapak Olsun kampanyasına destek olacağız. Festivalde ziyaretçilerimizden plastik tüm kapaklarını TOFD için atık kutularına atmalarını isteyeceğiz. Festival sonunda toplanan kapaklar engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve medikal malzeme ihtiyaçları için bağışlanacak.”

Vali Süleyman Elban

Konuyla ilgili konuşan Adana Valisi Süleyman Elban ise Adana Lezzet Festivali hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği bilgisini verdi. Konuklara unutulmaz bir festival yaşatmak için tüm kurumların, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalıştığını söyleyen Vali Elban, “Bizler 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimiz için şimdiden büyük heyecan içindeyiz. Her yıl bir önceki yıldan çok daha fazla ses getirmesi için gayret gösterdiğimiz festivalimizde bir ilke daha imza atıyoruz. Ülkemizin atıksız ilk festivalini gerçekleştirecek olmamız, bundan sonraki festivaller için de öncü bir hareket olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu yaşam biçiminin benimsenmesi geleceğimiz açısından bir hayli önemli. Festivalimizde, çevre konusunda oluşturacağımız bu hassasiyet geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına da hizmet etmiş olacak” dedi ve tüm vatandaşları “Coğrafya Lezzettir” temasıyla gerçekleştirecekleri festivale beklediklerini sözlerine ekledi.