Adana’da 20 yıldır 5 yıldızlı otel deneyimi

Adana’nın ilk uluslararası beş yıldızlı kongre ve etkinlik oteli Adana HiltonSA, 20 yılı geride bırakıyor. Hilton Türkiye Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Bölge Müdürü Armin Zerunyan, “Adana HiltonSA markamız ile 20 yıldır hizmet kalitesinden ödün vermeden konuklarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin sanayi ve turizm sektörleri açısından önemli büyük şehirlerinden Adana’da Hilton markası ile sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptık; şehrin sosyal yaşamını ve alışkanlıklarını şekillendirerek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Bundan sonra da, deneyimli ekibimizle Hilton standartlarından ödün vermeden hizmet vermeye, turizm sektörüne ve Adana’ya katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyor.

Adana HiltonSA otelin bünyesinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Adana ve Mersin HiltonSA Genel Müdürü Abdurrahman Toprak ise “Adana HiltonSA olarak, ev sahipliği yaptığımız çok sayıda etkinlik ve konaklama sektörüne kattığımız değerle, başarılarla geçen 20 yılı geride bırakıyoruz. Sabancı Holding tarafından, Türkiye’nin 6. Hilton oteli olarak kapılarımızı açtığımız 1 Nisan 2001’den bu yana, Hilton markasından aldığımız güçle misafirlerimize yaşattığımız eşsiz konaklama deneyiminin yanı sıra, şehrin en büyük oteli unvanıyla Adana’ya çok sayıda ilki yaşattık. Şimdi ise yakın zamanda açılışını yaptığımız bin 200 kişi kapasiteli etkinlik alanımız Riverside ile de yepyeni bir heyecanı yaşıyoruz” şeklinde konuşuyor.