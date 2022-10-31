Adıyaman’da Kommagene Krallığı’nın sırları peşinde iz sürdüler

Tarih boyunca uyumun, barışın ve dengenin hüküm sürdüğü, binlerce yıllık gizemiyle dünyayı kendine hayran bırakan Kommagene Krallığı, coşkulu bir keşif şölenine ev sahipliği yaptı. “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi” kapsamında kentte buluşan Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılar, tarihçiler, yazarlar, turizmciler ve gastronomi şefleri; bölgenin eşsiz lezzetlerini, tarihi ve kültürel mirasını adım adım keşfetti.

“Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi”; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destekleniyor. Adıyaman Valiliği’nin yürütücüsü olduğu proje ile Adıyaman’da turizm sektörünün rekabet gücünü artırmak ve bu sayede bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında gizemli krallık Kommagene’nin sırlarının izinde dört günlük bir keşif programı düzenlendi. Davetlileri, M.Ö. 163 yıllarında başlayan tarihi bir yolculuğa çıkaran tur kapsamında, binlerce yıldır gizemini koruyan kültürel miras tanıtıldı. Etkinlik, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın konuşmasıyla başladı.

Mahmut Çuhadar

Adıyaman Valisi Çuhadar konuşmasında, Adıyaman’ın keşfedilmemiş birçok zenginliği olduğunu, bugüne kadar bildiklerimizin dışında hâlâ araştırılan, kazı çalışmaları devam eden alanlar bulunduğunun altını çizdi. Dokuz ören yerine karşılama merkezleri yapıldığına, aynı zamanda Kommagene Kültür Merkezi’nin yapımının tamamlanarak açıldığına dikkat çeken Vali Çuhadar, şunları söyledi:

“Adıyaman’ı kültür, sanat ve gastronomi turizminin başkenti yapmayı hedefliyoruz. Tarihiyle, coğrafyasıyla, iklimiyle, yerel lezzetleriyle bu potansiyele sahibiz. Düzenlediğimiz bu Keşif Şöleni bir başlangıç ve devamını getireceğiz. Yıllık 100 bin olan turist sayısını yüzde 100 artırarak 200 bin turist ağırlamayı, turizmin cazibe merkezi olmayı amaçlıyoruz. Adıyaman’ın turizmi canlandığında yalnızca Türkiye değil dünya turizmine de çok büyük katkıları olacak. Adıyaman’ın yeni turizm destinasyonu haline gelmesi için Kommagene Krallığı’nın eşsiz tarihi mirası paha biçilmez bir değer taşıyor. Adıyaman’ın tarihi birikimi, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve gastronomisi, turizmi için büyük değer yaratırken, bu sayede gelişen turizm imkânları bölgenin bir bütün olarak kalkınmasında büyük rol oynayacak.”

Keşif şöleni

Müzesi, Nemrut’u, Fırat’ı, çarşısı, yerel lezzetleriyle her adımda keşfedilecek yeni değerlerin bulunduğu Adıyaman’daki keşif şöleninde; proje kapsamında yeniden inşa edilen ve aynı zamanda Adıyaman’ın ilk halk kütüphanesi olma özelliği taşıyan bina, bugünkü adıyla Kommagene Kültür Merkezi ziyaret edildi.

Program dahilinde yalnızca kadınlara ait bir tümülüs olan Karakuş’ta koreograf Gökhan Ayatar ve ekibinin dans gösterisini izleyen konuklar, arkeolog Nezih Başgelen’den tarihi bin 800 yıl önceye dayanan Cendere Köprüsü’nün mimari geçmişini dinledi.

Anadolu’nun en uzun Grekçe yazıtının bulunduğu, şölenlerin alanı Arsemia, Cansu Ergin’in dansı ve Sami Hosseini’nin ritimlerine ev sahipliği yaptı. Konuklar, Kızılin’de, ressam Beste Dündar’ın “Nehir Kuşları & Uçuş Desenleri Sergisi”ni ve Cansu Sönmez’in kinetik heykel sergisini ziyaret etti. 200 yıllık tarihe sahip Tuz Hanı’nda, şef Hazer Amani yorumuyla Kommagene’nin lezzetleri deneyimlendi. Şölen kapsamında Doç. Dr. Ebru Güzel’in gerçekleştirdiği "Yeni Öncüler: Toprağa Dönüş Hareketi ve Ekolojik Bilinç” sohbeti ise Anadolu Topraklarının eşsiz mirasını gözler önüne serdi.

Harfane gecesi

Tarihi Keleş Konağı’nda Adıyaman’ın geleneksel Harfane gecesi gerçekleşti. Bu etkinliğe özel dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun canlı dokuma performansı izlendi. Çiğ köfteyle sunulan yöresel lezzetler eşliğinde Adıyaman’ın mutfağı keşfedildi. Tarihte Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan; Perre Antik Kenti ve nekropol alanı, Adıyaman kent merkezinde Ulu Cami, Şire Pazarı, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi de gezilen yerler arasındaydı. Keşif Şöleni, Kuyulu’da Turuş kaya mezarlarının gezilmesiyle sona erdi.