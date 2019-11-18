Afrika’nın egzotik melodileri…
İş Sanat, 20’nci konser sezonunda Sona Jobarteh’i ağırlıyor. Türkiye’de ilk kez sahne alacak Afrikalı sanatçı, grubuyla 21 Kasım akşamı İş Kuleleri Konser Salonu’nda dinleyicileri ile buluşacak.
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