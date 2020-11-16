Afyonkarahisar Caz Festivali 20 yaşında



Afyonkarahisar Caz Festivali, 20. yılında yurt içi ve dünyadan caz sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle on-line ortamdan yayınlanacak olan konserler, 28-30 Kasım tarihleri arasında Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’nin web sitesi ve sosyal medya linklerinden izlenebilecek. Aynı şekilde Festivalin önceden kayda alınmış okul söyleşileri bölümü de aynı adreslerden on-line olarak yayınlanacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği festivalin açılış konserini Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası yapacak. Açılış gecesinin solisti ise Ömür Göksel. Festival, yerli müzisyenlerin Festivale özel konserlerinin yanı sıra festivale daha önce katılmış yabancı müzisyenlerin önceki yıllara ait konserlerinden bölümler de içerecek. 28-30 Kasım tarihleri arasında ilk kez online gerçekleştirilecek Festivalin bu yılki konserlerine Festival linklerinden yıl boyu ulaşılabilecek.

Online konserler

Festivalde yer alacak konserler; Türk cazının özgün seslerinden Eylem Çalı’nın kendi adını taşıyan grubu Eylem Çalı Band, trompette ülkemizin en önde gelen isimlerinden Şenova Ülker’in önderliğindeki Şenova Ülker Quartet, çok yönlü müzik adamı, besteci ve icracı Aşkın Arsunan ve grubu, genç cazın ülkemizdeki yeni temsilcilerinden YoJazz Quartet olarak sıralanıyor.

Festivalin Avrupa ayağında ise bu yıl Çek cazının önceki yıllardaki iz bırakmış konserlerinden bazıları bir kez daha dostluk adına yer bulacak: Jozefina Zampova Quartet, Fijam Jazz Trio, Karel Barta Crossroad Ensemble. Festivalin kapanış konserinde ise yine caz sahnelerinin ülkemizdeki en parlak vokallerinden birinin adını taşıyan Melis Sökmen Quartet yer alıyor.

Karikatür sergisi

Farklı kuşaklardan dört karikatürist, bu kez Afyonkarahisar Caz Festivali’nin 20. yılı için özel olarak çizdi: Tan Oral, Ercan Akyol, Mustafa Bilgin ve Ahmet Yılmaz’dan karikatürler NG Otel’deki karma sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Afyon doğumlu ressam Tusuf Taktak ise Festival için özel olarak bir resim yaptı. Festival afiş ve broşüründe Taktak’ın elinden çıkma bu özgün sanat yapıtı yer alıyor.

Yenilikler

Afyonkarahisar Caz Festivali, UNESCO’nun Türkiye Milli Kurumu tarafından verilen logo kullanım hakkını aldı.

Afyonkarahisar Caz ve Klasik Müzik Festivalleri, yirminci yılında kurumsallaşma adına da önemli bir adım attı ve dernekleşti. Hüseyin Başkadem Başkanlığı’nda kurulan Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, 20 yıldır sanatçılarla birlikte sürekli ziyaret edilen o okullardan yetişen gençlerden oluşuyor!

Bir destek de yerel bir kurumdan geldi. Medya alanındaki bu destek, RATEM’den, Türkiye Radyo ve Televizyoncular Birliği’nden sağlandı. RATEM 900 radyo ve 495 televizyon ile reklam, haber ve görüntülerini yayınlayarak Festivale sponsor oldu.

Festival destekçileri

Festivalin gerçekleşmesini sağlayan kurumlar, başta Turizm ve Kültür Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesi oldu. NG Afyon Hotel, Afyonkarahisar Caz Festivali’ne son 6 yılındaki desteğini sürdürüyor. Festivalin yerel sponsorları ise Parkhayat Sağlık Grubu, Nur Lokantası, Genhan, Özer Band, Öztürk Şekerleme, AFSAYAD ve TED Afyon Koleji. Kültür sponsorları, Cumhuriyet Sucukları, Aydın Boru Endüstrisi, MAS, A4 Ofset.