Ahmet Ümit, yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’ni anlatıyor
Yazar Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları’ndan 15 Haziran’da çıkacak olan yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’ni ve kitapta öne çıkan temaları konuşmak üzere uzman isimlerin yapacağı bir dizi söyleşiye katılacak.
Yapı Kredi Yayınları’nın Instagram hesabından canlı yayınlanacak etkinlikler, daha sonra kurumun YouTube kanalından da izlenebilecek. Söyleşi takvimi şöyle:
“Anadolu’nun Kayıp Hazineleri” / 9 Haziran 21:00, Çarşamba / Murat Yetkin,
Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde "Pergamon" / 16 Haziran 21:00, Çarşamba / Bülent Türkmen.
Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde "Babaların Trajedisi" / 30 Haziran 21:00, Çarşamba / Talat Parman.
Kayıp Tanrılar Ülkesi'nde "Berlin" / 7 Temmuz 21:00, Çarşamba /Murat Tosun.