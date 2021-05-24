Ahmet Ümit’in yeni romanı 15 Haziran’da çıkıyor

Ahmet Ümit’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak olan yeni kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi, polisiyeyi, arkeolojiyi ve mitolojiyi harmanlayan bir roman. 15 Haziran’da tüm kitapçılarda olacak Kayıp Tanrılar Ülkesi için Ahmet Ümit, “yazmaya 2008’de Berlin Bergama Müzesi’ndeki Zeus Altarı’nı ziyaret ettiğimde karar vermiştim. Hikâyesi beni çok etkilemişti, çünkü Bergama’dan götürülmüştü. Daha sonra güzel bir tesadüf, Bergama Asklepion’a bir psikoloji kongresi için davet ettiler; şehri, altarın boş kaidesini yakından görünce yazma kararım pekişti, konuyla ilgili kitaplar biriktirmeye başladım. Son dört beş yıldır da üzerinde çalışıyorum. Bu dönemde Berlin’e gittim, bir süre orada yaşadım” diyor.

Kitap, günümüzde Berlin’de bir cinayetle başlıyor. Cinayet Masası’ndan Yıldız Karasu, Türkiye kökenli bir komiser. Ekseninde Zeus Altarı olan cinayetler dizisini bir Türk aile üzerinden çözümlemeye çalışıyor. Romanın büyük bölümü Berlin’de, ama sürekli Türkiye’ye göndermeler var; cinayeti çözümlemek için de Bergama’ya gidiliyor. Aynı zamanda Zeus’un ağzından antik Yunan mitolojisi anlatılıyor.