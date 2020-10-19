Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi

19 Ekim 2020

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Seçilen eserler, 21 Kasım’a kadar Akbank Sanat'ta sergileniyor.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık bin başvuru arasından 16 sanatçının eserleri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında sanatçı Ayşe Erkmen, sanatçı ve Verein K Viyana kurucusu Dejan Kaludjerovic ve serginin küratörlüğünü de üstlenen sanatçı ve küratör T. Melih Görgün yer aldı.

Akbank Sanat’ta ücretsiz olarak görülebilecek sergide eserleri yer alacak sanatçıların isimleri şöyle; Abdulvahap Uzunbay, Beril Or, Davut Yücel, Delal Eken, Diren Demir, Elif Özen, Engin Konuklu, Furkan Depeli, Hamza Kırbaş, İmelda Kuyumcu, Kemal Kahveci, Kemal Yıldız, Kübra Gürleşen, Mert Acar, Rana Kelleci, Yunus Tilen.

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kazananlar Akbank Sanat Instagram kanalında canlı yayında açıklandı. Gerçekleşen ödül töreninde Rana Kelleci, Hamza Kırbaş, Engin Konuklu ve Diren Demir eşit olarak ödüllendirildi. Ayrıca Yunus Tilen jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.