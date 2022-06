Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat ve Metaverse’de

Takip Et

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Jüri tarafından seçilen eserler, 30 Temmuz’a kadar Akbank Sanat'ta fiziksel olarak hem de Metaverse’te sergileniyor.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yapılan bin 11 başvuru arasından 23 sanatçının 24 eseri sergi seçkisinde yer alıyor. 40. yılını kutlayan yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında İpek Duben, Çelenk Bafra, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Fatoş Üstek yer aldı.

30 Temmuz’a kadar Akbank Sanat ve Metaverse’te ücretsiz olarak görülebilecek sergide eserleri yer alan sanatçılar; Ahmet Berkin Günsay, Alara Başar, Ali Kanal, Begüm Çelik, Betül Sertkaya, Buğra Erol, Cemil Olgun Can, Dilara Başköylü, Elif Özen, Emre Çalış, Ferhat Tunç, Gizem Candan, İrem Sezer, Lalin Mercan, Nazif Can Akçalı, Oğuz Gököz, Özlem Cıbır, Özlem Köse, Rıdvan Aşar, Sümeyra Çetin, Yasemin Kaplan, Zeynep Sude Can, Zülkif Esin.

“Açık Kart”

40. yılında “Açık Kart” temasıyla tüm Türkiye’deki genç sanatçı adaylarının davet edildi. Açık Kart, Akbank 40.Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’nın başlığı ve aynı zamanda kavramsal çerçevesini oluşturuyordu. 40. yılda küratöryel bir tema ile sanatçıları davet etmek yerine, Türkiye'de çalışıp üreten öğrencilere ve genç sanatçı adaylarına açık bir öneri sunuldu. Sanatçıların kendini özgür hissettiği bir ortamda sanatsal pratiklerini, söylemlerini ve duruşlarını paylaşmaya davet edildi.

Yarışmanın ödül töreninde sergide eserleri yer alan genç sanatçılara toplamda 115 bin TL’lik ödül eşit olarak dağıtıldı.