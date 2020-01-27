Akbank Caz 30. Yıl Konserleri’nin ilk konuğu Yinon Muallem

27 Ocak 2020

Akbank Sanat; 28 Ocak saat 20.00’da hem Türkiye’de hem de dünyada önemli birçok festivalde, başarılı konserlere imza atan Yinon Muallem’i Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında dörtlüsüyle ağırlıyor.

Yinon Muallem’in yayınlanmış on albümü, perküsyon eğitimi üzerine bir albümü ve kendi biyografisinden yola çıkarak yazdığı bir kitap, bir roman olmak üzere yayınlanmış iki kitabı bulunuyor. Aralarında Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Göksel Baktagir, Derya Türkan, Tüluğ Tırpan, Elif Çağlar, Ömer Faruk Tekbilek, Ross Daly, Areti Ketime, Mor Karbasi gibi farklı türlerde müzisyenler ile birlikte çalışmış Muallem’in “Back Home” adlı yeni albümü Alman plak firması Galileo etiketiyle tüm dünyada satışa çıktı ve Acum meslek birliği (İsrail) tarafından yılın en iyi albüm yapımı seçildi.

28 Ocak konserinde Yinon Muallem’e Hakan Gürbüz (Bas gitar, vokal), İsmail Altunbaş (Vurmalı çalgılar), Erdi Arslan (Alto saksafon) eşlik ediyor.