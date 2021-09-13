Akbank Caz Festivali, 1-10 Ekim tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor

Tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin ertelendiği 2020 yılında, Türk caz tarihine; kayıtlarıyla, söyleşileriyle ve belgesel çekimleriyle arşiv niteliğinde önemli bir belge bırakan Akbank Caz Festivali, 31. yılını müzisyenler ve dinleyicileriyle yeniden bir araya gelerek kutluyor.

Yıllar içinde genişleyen müzikal yelpazesi kapsamında programında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veren Akbank Caz Festivali, şehirde bu sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile karşılayacak.

Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 31. Akbank Caz Festivali’nde açılış; 1 Ekim’de Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde Elif Çağlar’ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve funk, caz, dünya müziğini repertuvarında birleştiren Defjen Daf Ensemble’la olacak.

Hakan Binbaşgil

Akbank olarak bir yandan ekonomiyi desteklerken diğer yandan da eğitim, girişimcilik ve kültür sanat alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank Caz Festivali’yle şehri cazın farklı renkleriyle 31’inci kez buluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Caz doğaçlamanın hâkim olduğu bir müzik türü. Doğaçlama da; kalıplara sığmama, özgürlük, spontane olma, hızla harekete geçme imkânı tanıyor. 2020'nin Mart ayından beri ise hepimiz bunun tam tersi bir hayat yaşadık. Evlerimizden çıkmadık, istediğimizi yapamadık. İşte bu dönemde de Evin Caz Hali konserleri ve 30. Yıl albümümüz 'Dün, Bugün, Yarın’ yeni bir soluk getirdi. Yavaş yavaş geride bıraktığımız bu zorlu süreçte sanatçılarımız da olumsuz etkilendi. Onlara bu dönemde destek olmaya çalıştığımız gibi festivalimiz kapsamında da özellikle yerli sanatçılarımızı merkeze aldık. 100'ün üzerinde yerli sanatçımız festivalimizde sanatseverlerle birlikte olacak. Festivalimizde genç müzisyen ve sanatçılarımızın yer almasından dolayı da ayrıca çok mutluyuz. Bu etkinlikleri, onları usta isimlerle bir araya getirme konusunda da bir fırsat olarak görüyoruz. Festivalimizin bütün sanatseverlere bir nefes olacağına inanıyorum.”

Derya Bigali

Akbank Caz Festivali’nin bugüne kadar 5 binin üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırladığını söyleyen Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 30 yılda 773 konser, bin atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi ile 500 bine yakın izleyiciye ulaştıklarını anlattı. Bigalı, bu yılki festival programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Pandemi döneminde çevrimiçi olarak yıl boyu caz konserlerimizi devam ettirdik. Şimdi ise festivalle birlikte fiziksel olarak bir araya geleceğimiz konserlerimiz olacak. Bu yıl sanatseverler festival boyunca 10 günde gerçekleştirilecek 15 konserde 100’den fazla sanatçının performansını izleyebilecek. Biz bu yılki festivalimize sadece Türkiye’den grupları davet ettik. Amacımız maksimum sayıda sanatçıya destek olmaktı. Bu yıl festivalde özel projeler ve buluşmalar yer alacak. Ayrıca, bu sene içlerinde açık hava sahnesi de bulunan 10 farklı mekânda yapılacak konserlerde birçok genç müzisyen ve sanatçı yer alacak. Akbank Caz Festivali, JAmZZ Genç Yetenek Yarışması’nın 2020 kazananlarını da ağırlayacak. Festivaldeki JAmZZ gecesinde eski JAmZZ finalistlerimizden Deniz Taşar ve 2020 JAmZZ kazananları bir araya gelecek. Festival olarak önümüzdeki yıllarda da gençlere bu anlamda desteğimizi sürdüreceğiz ve onları usta isimlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Festival kapsamında bu yıl bazı konser mekanlarında dansçıların çevrimiçi yayınlanacak dans performanslarını izleyeceğiz. Kısacası Şehrin Caz Hali’nde dans da olacak.”