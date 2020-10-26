Akbank Caz Festivali 30. yıl özel albümü dijital platformlarda yayında

26 Ekim 2020

Akbank Caz Festivali’nin 30. yılına özel kayıtlarla; 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansının yer aldığı özel plak çalışmasının dijital versiyonu; Spotify, Fizy, Apple Music, Deezer ve iTunes’unda aralarında bulunduğu 156 ayrı dijital müzik platformunda yayına girdi.

Albümde Türkiye cazının 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserlerine yer veriliyor.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilecek 30. yıl özel albüm çalışmasında; geçmişten günümüze 30 yıldır festivalde performans sergilemiş usta müzisyenlerin yanı sıra genç sanatçılar, yurtdışında yaşayan müzisyenler ve bu yıl festivalde yer alması planlanan müzisyenlerden bir seçki yer alıyor.

Albümün 30 parçadan oluşan seçkisi; Ali Perret, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü, Baki Duyarlar, Barış Demirel - Barıştık Mı, Burak Bedikyan, Cem Tuncer, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel, Deniz Taşar, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, İmer Demirer, Jülide Özçelik, Kağan Yıldız ve Sibel Köse, Kamil Özler, Kerem Görsev, Konstrukt, Lahza (Cenk Erdoğan & İkiz), MÖE (MadenÖktemErsönmez), Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Nilüfer Verdi, Oğuz Büyükberber, Okay Temiz, Önder Focan, Selen Gülün, Timuçin Şahin, Tuna Ötenel, TÖZ (Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem Aksel) gibi Türk Caz sahnesinin önemli isimlerinin ve gruplarının bestelerinden oluşuyor.