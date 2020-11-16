Akbank Caz Festivali 30. yıl özel albümü müzik marketlerde

Akbank Caz Festivali, 30. yılını 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansını kapsayan özel albümü “Dün, Bugün, Yarın” ile kutluyor. 23 Ekim’de Doublemoon Records / Gloss Musik etiketiyle tüm dijital platformlarda cazseverlerle buluşan albüm; 3 adet 180 gram plak ve 72 sayfalık arşiv niteliğindeki kitaptan oluşan boxset formatında da müzik marketlerde yerini aldı.

Albümde, Türkiye cazının 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserlerine yer veriliyor.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 30. yıl özel albüm çalışmasında; geçmişten günümüze 30 yıldır festivalde performans sergilemiş usta müzisyenlerin yanı sıra genç sanatçılar, yurtdışında yaşayan müzisyenler ve bu yıl festivalde yer alması planlanan müzisyenlerden bir seçki yer alıyor.

Albümün 30 parçadan oluşan seçkisi; Ali Perret, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü, Baki Duyarlar, Barış Demirel - Barıştık mı, Burak Bedikyan, Cem Tuncer, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel, Deniz Taşar, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, İmer Demirer, Jülide Özçelik, Kağan Yıldız ve Sibel Köse, Kamil Özler, Kerem Görsev, Konstrukt, Lahza (Cenk Erdoğan & İkiz), MÖE (MadenÖktemErsönmez), Neşet Ruacan & Ozan Musluoğlu Quartet, Nilüfer Verdi, Oğuz Büyükberber, Okay Temiz, Önder Focan, Selen Gülün, Timuçin Şahin, Tuna Ötenel, TÖZ (Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem Aksel) gibi isimlerin ve gruplarının bestelerinden oluşuyor.

Albüme eşlik eden müzisyenler arasında ise Adem Gülşen, Barış Doğukan Yazıcı, Burak Irmak, Berkan Tilavel, Bulut Gülen, Can Çankaya, Cem Nasuhoğlu, Çağdaş Oruç, Efe Demiral, Ekin Cengizkan, Engin Recepoğulları, Eren Turgut, Eylül Biçer, Eylül Ergül, Ferit Odman, Fırtına Kıral, İzzet Kızıl, Kaan Bıyıkoğlu, Kamil Yılmaz, Korhan Futacı, Kürşad Deniz, Mehmet Ali Şimaylı, Meriç Demirkol, Miraç Yavuz, Nedim Ruacan, Orhan Deniz, Ozan Musluoğlu, Serhan Erkol, Selim Aydın, Şenol Küçükyıldırım, Şenova Ülker, Taşkın Akarsu, Tibet Akarca, Tolga Tohumcu, Turgut Alp Bekoğlu Umut Çağlar, ve Volkan Hürsever yer alıyor.