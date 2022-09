Akbank Caz Festivali 32. kez müzik tutkunlarıyla buluşuyor

Takip Et

Akbank’ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren programı ile 32. kez caz severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Akbank Caz Festivali’nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Abdullah Ibrahim, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Ravi Coltrane ve Oded Tzur Quartet gibi isimler sahne alacak.

Yıllar içinde genişleyen müzikal yelpazesiyle, programında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veren Akbank Caz Festivali; bu sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile şehrin farklı noktalarında karşılayacak. Festival; 120’den fazla müzisyenle 22 ayrı mekânda 32 konser, üç söyleşi, üç çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleriyle gerçekleşecek.

Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 32. Akbank Caz Festivali’nde açılış; 24 Eylül’de Alp Ersönmez’in “Cereyanlı” projesi kapsamında Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel, Duru Tuna ve Kuzey Yılmaz’ın oluşturduğu ekiple Müze Gazhane’de gerçekleşecek.

Akbank Sanat, Müze Gazhane, Babylon, Zorlu PSM, AKM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bizim Tepe, Bova’ya bu yıl HOOD Base, Alan Kadıköy, Dada Salon Kabarett, İstanbul Oyuncak Müzesi, Decollage Art Space, Postane İstanbul, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Gregor By The Badau, Zuhal Müzik Kanyon, Outro Record Store, CoBAC Workspace ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi sahneleriyle eşlik edecek.

Hakan Binbaşgil

Akbank’ın 32 yıldır istikrarlı bir şekilde Caz Festivali’ni sanatseverlerle buluşturduğuna dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil; Akbank’ın kültür-sanat alanında da Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olduğunu belirtti. Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’nin en köklü caz festivaline imza atarak, caz gibi evrensel bir müzik türünün tarihine Akbank adını bırakmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye’de 'caz’ denilince akla ilk gelen organizasyonlardan biri olan Akbank Caz Festivali, dünyanın en önemli caz müzisyenlerini ağırlamanın yanı sıra gelecek vadeden genç isimlerin de tanınmasına yardımcı oldu. Bütün bu başarıların ışığında festivalimiz bugün dünya caz takviminin önde gelen etkinlikleri arasında yer almayı başardı.”

Derya Bigalı

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, European Jazz Network (Avrupa Caz Festivalleri Derneği) üyesi olan Akbank Caz Festivali’nin yurt dışında da ilgiyle takip edilen geleneksel bir festival haline geldiğine dikkat çekerek “Türkiye’de cazın gelişimini 32 yıldır destekleyen bir festivale sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar 5 binin üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırlayan ve caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 32 yılda 800’ün üzerinde konser, bin atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi ile 500 binin üzerinde izleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali şehirde bu sonbaharı özel bir seçki ile karşılayacak” diye konuştu.

Disiplinlerarası etkileşimin festival için önemine dikkat çeken Derya Bigalı bu sene caz ve dansı bir araya getiren özel proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “1 Ekim akşamı Çağıl Kaya ‘Kaygılar Sahnesi’ konseri Alan Kadıköy’de dans ve cazı bir araya getiren bir projeye ev sahipliği yapacak. Koreografisi ve konsepti Ebru Cansız’a ait olan gecede izleyiciler dansın müziğe ya da müziğin dansa eşlik ettiği bir konsere değil; tüm farklılıkları ve benzerlikleriyle, birbirleri için bir arada oldukları bir performansa tanıklık edecekler.”

Farklı projeler

Akbank Caz Festivali’nde bu sene aralarında Abdullah Ibrahim, Aga B, Alp Ersönmez, Burhan Öçal & Istanbul Jazz Ensemble, Can Tutuğ, Çağıl Kaya, Dans Dans, Dilek Sert Erdoğan, Eda AND, Efe Demiral Trio feat. Eren Turgut & Mertcan Bilgin, Emma-Jean Thackray, Emma Rawicz Quartet, Fatih Erkoç Jazz Project, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, HÜM, İmer Demirer Quartet feat. Ayşe Gencer & Sibel Köse, Júlio Resende Duo, Kamucan Yalçın Duo, Maffy Falay Tribute Band, Nihal Saruhanlı feat. Barış Demirel, Oded Tzur Quartet, Ofer Mizrahi Trio, Portico Quartet, Progressive Balkan Wedding Orchestra by Kolektif İstanbul, Rana Bulut & Efe Erdem, Ravi Coltrane, Sedef Erçetin Quartet, Sercan Debelec Quintet, Tenderlonious, Volkan Öktem, Wonju Lee Quintet’in aldığı 120’nin üzerinde sanatçı seyircilerle buluşacak.