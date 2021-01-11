Akbank Evin Caz Hali konserleri
Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde hayata geçirilen “Evin Caz Hali” konserleri serisi Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo ile yeniden başlıyor.
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Akbank Sanat, Ocak ayında da kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturuyor. "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri serisi Deniz Özçelik & Enver Muhamedi Duo ile yeniden başlıyor. Konser, 28 Ocak Perşembe akşamı 18:00’de Akbank Sanat Youtube kanalında canlı yayınlanacak.