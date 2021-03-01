Akbank Kısa Film Festivali jürisi ve yarışma filmleri açıklandı

17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlecek olan “Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarış-malarının finalist filmleri ve jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl 22 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan Festival’in yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa film başvurdu.

Cast Direktörü Nimet Atasoy, Yapımcı Sinan Yusufoğlu ve Yönetmen Selim Evci’den oluşan yarışma ön eleme jüri kurulunun değerlendirmesi sonucu; “Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü”ne katılan eserler arasından 14 film ve “Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü” başvuruları arasından seçilen 14 film “En İyi Film Ödülü” için yarışmaya hak kazandı.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; Oyuncu Nilay Erdönmez, Yönetmen Murat Düzgünoğlu, Kurgucu Aylin Zoi Tinel, Yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; Kurgucu Mary Stephen, Oyuncu Samar Qupty, Görüntü Yönetmeni Krum Rodriguez, Oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı olarak belirlendi.

“En İyi Film” olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 35 bin TL, uluslararası kategoride 5 bin dolar; Forum bölümünde ise en başarılı senaryo 5 bin TL ile ödüllendirilecek.