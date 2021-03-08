17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 25 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 687 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında çevrimiçi olarak atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilecek.

Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması Jüri üyeleri Nisan Ceren – Yapımcı, Deniz Akçay Katıksız - Yönetmen – Senarist, Burak Çevik - Yönetmen – Senarist…

Finale Kalan Senaryolar Rutubet - Turan Haste, Karda İzler - Uğur Şahin, Soygun - Cihan Bozkaya, Bir Aile - Murat Çetinkaya, Birlikte, Yalnız - Kasım Ördek, Palmiyeler Altında - Alperen Albayrak, Gukla - Emine Uysal Berger, Gülengül Altıntaş, Özgür Ceylan, Şule Yiğit, Baykuş Sesleri ve Sinekler - Hasan Aydın.