Akbank Sanat “Evin Caz Hali” konserlerinin konuğu JAPA

Akbank Sanat kültür yeni dönemde de sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturuyor. Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri yeni programı ile devam ediyor.

Konserler serisinde Mart ayında Çağla Karaali, Efe Artun Yüksel ve Oğulcan Akça’dan oluşan JAPA, 18 Mart Perşembe akşamı 18.00’de Akbank Sanat Youtube kanalında yer alacak.

Nisan ve Mayıs konserleri ise şöyle:

15 Nisan Perşembe, saat: 18.00: Bilge Günaydın Trio (Bilge Günaydın: Piyano, Cenk Erdoğan: Gitar, Ozan Musluoğlu: Kontrbas).

27 Mayıs Perşembe, saat:18.00: Eylül Ergül Trio (Eylül Ergül: Piyano, Vokal, Ozan Musluoğlu: Kontrbas, Serdar Barçın: Flüt ve Saksafon )