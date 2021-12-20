Akbank Sanat Felsefe Seminerleri “Var Olmayanı Düşünmek” ile sürüyor

Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri”ne Kasım 2021 – Mayıs 2022 döneminde “Düşünme Ne Yapar?” başlığıyla devam ediyor.

“Felsefe Seminerleri”nin Aralık ayı programında; Burak Şaman’ın “Var Olmayanı Düşünmek: Aristoteles ve İbn-i Sina” başlıklı semineri yer alıyor. Seminerin içeriğine ilişkin olarak Burak Şaman şunları söylüyor: “Konuşmamızda var olmayan nesnelerin ve var olmamanın Aristoteles ve İbn-i Sina için statüsünü ele almakla başlayıp, var olmayanın nasıl düşünülebileceği sorusundan yola çıkarak, esasen tersine bir hareketle her iki filozof için düşünmenin ne olduğuna varmaya çalışacağız. Böylelikle metafiziğe dair soru ile düşünmeye dair sorumuzun kesişeceği bir noktada Yunan ve İslam felsefe geleneğinden iki filozofun da kesişimlerini konuşacağız.”

Akbank Sanat YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek seminer serisi Mayıs 2022’ye kadar devam edecek.

Önümüzdeki seminer programı şöyle:

6 Ocak 2022 Perşembe, Konuşmacı: Gamze Keskin, “Beğenirken Düşünür müyüz?”; 24 Şubat 2022 Perşembe, Konuşmacı: Türker Armaner, “Bilinç ve Yansıması: J. G. Fichte”; 17 Mart 2022 Perşembe,

Konuşmacı: Kaan H. Ökten, “Heidegger’de Düşünmek Nedir?”; 7 Nisan 2022 Perşembe, Konuşmacı: Erhan Demircioğlu “Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine”; 12 Mayıs 2022 Perşembe, Konuşmacı: Emre Şan, “Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler’in Teknoloji Felsefesi”.