Akbank Sanat Kısa Film Kanalı yayına başlıyor!

15 Haziran 2020

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin online izlenmesine olanak sağlayacak bir yeniliğe imza atıyor. Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir seçkiyle ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere ulaşabilecekler.

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 yıldır düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu Festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum Senaryo Yarışmasının yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. Online izlenilmesine olanak sağlayan yeni bir yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefleniyor.

Aralarına Gökalp Gönen’in Avarya, Daria Kashcheeva’nın Daughter, Zeynep Köprülü’nün Orada, Yona Rozenkier’in Butterflies, Sinan Kesova’nın Hinterlant, Alican Yücesoy’un Taş, Mohammad Hormozi’nin Inner Self, Morad Mostafa’nın Ward’s Henna Party filmi gibi kısa filmlerin bulunduğu 12 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat Youtube Kısa Film Kanalından izlenebilecek.

Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için:

www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adresleri ziyaret edilebiliyor.