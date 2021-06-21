Akbank Sanat “Niyetler” sergisine ev sahipliği yapıyor

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul işbirliğiyle düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” 2019-2020 sezonu seminer programı tamamlandı. Eğitim programı katılımcılarının bitirme projeleri ise 22 Haziran- 16 Ağustos tarihleri arasında Akbank Sanat’ta ‘Niyetler’ isimli sergi ve etkinlik serisi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Akbank Sanat Galerisi 1. katında seminer programına dair bilgi ve programdan mezun olan ve jüri üyeleri tarafından sergilenmeye uygun bulunan katılımcıların projelerinin toplu dokümantasyon sergisi gerçekleştirilecek. Zemin katta ise, her bir katılımcıya sergi süresince kısa süreli küratörlük tecrübesi sağlamak için “Deneyim Alanı” imkânı sunulacak. Bu süre içinde katılımcılar, sergi projelerinin izleyicilerce en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayacak performans, enstalasyon, sanatçı sohbetleri ve panel benzeri etkinlikleri sergileyebilecekler.

Tüm bunlara ek olarak sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda ise canlı yayınlar ve küratörlerin çalışma süreçlerine ilişkin video ve fotoğraf çekimlerinin yer alması da planlanıyor.

Küratörlük konusunda uluslararası düzeyde bir program oluşturmak ve bu alanda hem teorik hem de uygulama bakımından sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili prestijli bir eğitim platformu oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Çağdaş Sanat ve Küratörlük’ seminer programı Billur Tansel’in koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilen programda bugüne kadar; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verildi.