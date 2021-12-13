Akbank Sanat’ın yeni sergisi: Seçilmiş Cehalet

Akbank Sanat, 12 Şubat 2022 tarihine kadar " Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine" sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Ekmel Ertan’nın üstlendiği serginin katılımcıları Morehshin Allahyari, Soheila Golestani, Mary Maggic, Jennifer Lyn Morone, Christoph Wachter & Mathias Jud, Pınar Yoldaş’ın eserlerinin yanı sıra Tansu Açık, Zeynep Direk, Pascal Gielen, Güven Güzeldere, Anıl K. Jain, Ömer Madra, Renata Salecl ve Ebru Yetişkin.

Ekmel Ertan

Küratör Ekmel Ertan sergi ile ilgili değerlendirmelerinde şöyle diyor:

“Her şeyi bilemeyeceğimizi biliyoruz. Bildiklerimizin bir kısmını farkında olmadan, kaçınılmaz olarak öğreniyoruz. Bilmediklerimizin bir kısmını bilmemeyi tercih ediyoruz. Bu durumda bildiklerimiz kadar bilmediklerimiz de seçimlerimize dair. Bilgi evrenimiz bilmeyi seçtiklerimiz kadar bilmemeyi seçtiklerimizden de oluşuyor. Cehaletimizi de kendi tercihlerimizle oluşturuyoruz. Neyi bilmek istemiyoruz, neden bilmemeyi seçiyoruz?

Bilgi ve bilmek istemediğimiz şeyler üzerine kurguladığımız bu sergi yedi sanat işi ile sekiz video-konuşmadan oluşuyor. Sergide yer alan sanat işleri ve video-konuşmalar geniş bir çerçevede bilginin doğasına, bilmemeyi seçtiğimiz konulara ve bu seçimin nedenlerine değiniyor.”