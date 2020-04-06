Akbank Sanat’ta bu kez “Evin Caz Hali”
Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Caz Festival’inin "Yıl Boyu Caz" konserleri “Evin Caz Hali” ile devam ediyor.
Akbank Sanat Nisan ve Mayıs aylarında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturuyor. 30. Akbank Caz Festival’inin "Yıl Boyu Caz" konserleri bu kez “Evin Caz Hali” ile devam ediyor.
Konserler, akşam 19:00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı yayınlanıyor. Program şöyle:
Akbank Sanat Caz Günleri
• 10 Nisan Cuma
Barış Demirel - Efe Demiral - Gitar - Trompet
• 17 Nisan Cuma
Serhan Erkol – Saksafon
• 24 Nisan Cuma
Ece Göksu - Can Çankaya – Vokal – Piyano
• 8 Mayıs Cuma
Ozan Musluoğlu – Kontrbas