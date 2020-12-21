Akbank Sanat’ta “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” için geri sayım başladı!

Organize ettiği konferanslar, seminerler, paneller ile sanat aktörleri için buluşma platformları yaratmayı amaçlayan Açık Diyalog İstanbul ile Akbank Sanat ortaklığıyla gerçekleştiren “Çağdaş Sanat ve Küratörlük”, 2021 yılı için hazırlıklarını tamamladı. Türkçe İngilizce olarak verilecek, 7 ay sürecek seminer dizisinden oluşan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük”, sunacağı uluslararası düzeydeki programıyla prestijli bir eğitim platformu oluşturmayı hedefliyor. Açık Diyalog İstanbul’un kurucusu Billur Tansel’in koordinatörlüğünde yürütülecek program, daha çok eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla sürdürülecek. Hem teorik hem de uygulama açısından; sergi, kurgulama ve ideolojik çerçevesiyle katılımcılara yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Bitirme belgesi verilecek

Uluslararası sanat platformlarından sanat aktörlerinin konuşmacı olarak yer alacağı programda; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek. Programın sonuç aşamasında, katılımcılar kapsamlı birer bitirme projesi üzerinde çalışacak ve program tamamlandığında katılımcılara bitirme belgesi verilecek. Başvuru için son tarih 25 Aralık.