Akbank Sanat’ta “Ubiquity / Aynı anda her yerde” video serisi

Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Akbank Sanat Youtube kanalında ay içinde başlayan “Ubiquity / Aynı anda her yerde” başlıklı video gösterimleri, videonun zaman ve yer bağımsız her yerde olabilme becerisinin altını çiziyor.

Küratörler Ceren Arkman ve Irmak Arkman, video serisi ile ilgili değerlendirmelerinde şöyle diyorlar:

“Pandemi döneminde hemen her şeyi her yerde yapılabilir hale getirme çabamız zorunlu olarak öne çıkmışken, videonun bu aynı anda her yerde olabilme becerisi sıradanlaşmış görünse de video zaten her zaman bu özelliğe sahipti. Videolar fiziksel mekânlarda sergilendiğinde de birden fazla mekânda aynı anda gösterilebiliyordu ve her zaman çevrimiçi dünyayı diğer bütün sanat dallarından daha fazla ve etkin kullanıyordu. Bu durum pandemi sonrasında da devam edecek. Bu nedenle izleyeceğiniz bir pandemi projesi değil, bir video projesi ve size videonun aynı anda her yerde olabilme, demokratik şekilde herkese zaman ve mekândan bağımsız ulaşabilme becerisini hatırlatmayı ümit ediyor. Umarız aynı mekanlarda olamadığımız bu dönemde tanımadığınız başkalarıyla aynı anda her yerde bu projenin keyfine varmak için zaman ayırırsınız.”

Gösterim programı

8– 14 Şubat - Mindscapes II / Akıl Manzaraları II: Lia + Can Büyükberber

15– 21 Şubat - Memories Lost and Found / Kayıp ve Buluntu Anılar: Nancy Atakan and Kalliopi Lemos + Volkan Kızıltunç

22– 28 Şubat - Cosmos / Kozmos: Memo Akten + Uršula Berlot