Akbank Sanat’ta yeni seminer programı

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yıllardır özellikle sanatçı ve kültür aktörleriyle çalışan eğitmen ve psikolojik danışman Mahir Namur’un, Logo-pedagoji (Anlam Odaklı Pedagoji), Varoluşçu Danışmanlık ve Stratejik Planlama disiplinlerinden yararlanarak geliştirdiği “Anlam Odaklı Stratejik Planlama” Seminer Programı Akbank Sanat’ ta 26 Mayıs’ta başlıyor.

Seminer programında düşünürlerin bilgeliklerinden yola çıkarak yaşamın belirsizliği ve çelişkileri nedeniyle insanların tabi olduğu varoluşsal kaygılar ve ikilemleri ele alınıyor. Seminerlerde günlük yaşantıda karşılaşılan sorunlara çözümler geliştirebilme, geçmişi değerlendirme ve anlamlı bir gelecek kurgulamaya yönelik bakış açıları ve yöntemler sunuluyor.

Birbirleri ile bağlantılı 5 seminerden oluşan “Anlam Odaklı Stratejik Planlama” programı 26 Mayıs, 2/9/16/23 Haziran Çarşamba günleri 19:00-21:00 arasında Zoom platformunda çevrimiçi gerçekleştirilecek. Seminer programına Akbank Sanat internet sitesinde yer alan form doldurularak başvuru yapılabilir. Katılım 40 kişi ile sınırlı.