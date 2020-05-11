Akbank Sanat’tan caz konserleri ve kısa film yarışması

11 Mayıs 2020

Akbank Sanat, Mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 30. Akbank Caz Festivali, Akbank Sanat Instagram sayfasında “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor.

Öte yandan, evde vakit geçirdiğimiz bu günlerde, Akbank Sanat kısa film çekme heyecanını evlere taşıyor. 4 Haziran’a kadar düzenlediği çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması ile filmseverlere yeni bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Akbank Sanat, “Evin Caz Hali” konserler serisi Asena Akan, Uraz Kıvaner, Güç Başar Gülle ve Apostolos Sideris ile Mayıs ayında da devam edecek.

Konserler cuma akşamları saat: 20.00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı izlenebilecek:

15 Mayıs Cuma - Asena Akan- Vokal/Bas, 22 Mayıs Cuma - Uraz Kıvaner – Piyano, 29 Mayıs Cuma - Güç Başar Gülle – Gitar / Apostolos Sideris -Bas.

Kısa film yarışması

Akbank Evde Kısa Film Yarışması’nda katılımcıların yarışmaya katılabilmek için @akbanksanat Instagram sayfasını takip etmeleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren çektikleri en az 2 en fazla 5 dakikalık kısa filmi kendi Instagram sayfaları üzerinden #akbankevdekısafilm hashtag’i ile @akbanksanat'ı mentionlayarak paylaşmaları gerekiyor.

Jüri üyeliğini Yönetmen, Senarist, Yapımcı Selim Evci, Yönetmen, Reklam Yönetmeni Fatih Kızılgök, Akbank Sanat Sosyal Medya Yöneticisi Sami Kısaoğlu, Akbank Sanat İletişim ve Basın Yöneticisi Çağla Demiralp, TBWA İstanbul Kreatif Direktörü Arkın Kahyaoğlu ve TBWA İstanbul Metin Yazarı Vehbi Bozdağ‘ın üstlendiği yarışmanın sonuçları 22 Haziran, saat: 17.00’de Akbank Sanat Sosyal Medya kanallarında (instagram, web, facebook, twitter) duyurulacak.

Yarışma sonunda, birinciye Lomo'Instant Automat Camera and Lenses (Playa Jardín Edition) li850b, ikinciye Diana Instant Square Camera with Flash dsq700, üçüncüye Lomo’Instant Automat Camera (Playa Jardín Edition) li150b marka fotoğraf makinesi, ilk üç dışındaki beş kişiye de 1 yıllık MUBI sinema platformu üyeliği ödül olarak verilecek.