Akbank Sanat’tan “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri”

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri yeni sezonda “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” başlığı ile devam ediyor. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder’in yaptığı seminer dizisi Kasım 2021 - Haziran 2022 döneminde Akbank Sanat YouTube kanalında yayınlanacak.

Seminer serisinin üçüncüsü 16 Şubat Çarşamba günü “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Kibir” başlığı altında “To die for (Sonsuz İhtiras)”” filmi üzerinden gerçekleşecek. Yönetmen Gus Van Sant’ın “To die for” filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Bedirhan Üstün (Oturum Başkanı), Sevcan Karakoç, Buse Arslan, Haydar Ergülen ve Serpil Vargel olacak. Oturumda “Kibir en sevdiğim günah”, “Korkakların maskeli balo merakı ve sinema”, “Kibir bir dağ mı?”, “Doymamış ruhların fakirliği” başlıkları konuşmacılar tarafından ele alınacak.

“Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” temalı etkinlik dizisi Vicdan, Affetmek, Yalan, Kibir, Ötekileştirme, Merhamet, Uzlaşma ve Nefret alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleştirilecek.